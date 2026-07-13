'நான் விரும்பும் தமிழ்நாடு' மாணவர்களே பேச வாங்க...
'நான் விரும்பும் தமிழ்நாடு' மாணவர்களே பேச வாங்க...
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:06 AM
சேலம்: வரும், 18ல், 'தமிழ்நாடு தினம்' கொண்டாடப்படுகிறது. அதை முன்னிட்டு, சேலம் மாவட்டத்தில், 6 முதல், பிளஸ் 2 வரையான மாணவ, மாணவியருக்கு, கட்டுரை, பேச்சுப்போட்டி, சேலம், கோட்டை அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில், வரும், 14 காலை, 9:00 மணிக்கு நடக்க உள்ளது.
அதில், மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு, அதன் நிதி உதவி பெறு-பவை, தனியார், சுயநிதி பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள், தலைமை ஆசிரியரின் பரிந்துரை கடிதத்துடன் வந்து பங்கேற்-கலாம்.'தமிழ்நாடு கருவானது முதல் உருவானது வரை' தலைப்பில் கட்-டுரை போட்டி நடக்க உள்ளது. 'நான் விரும்பும் தமிழ்நாடு; அன்-றைய மெட்ராஸ் மாகாணம் இன்றைய நவீன தமிழ்நாடு; இளைஞர்களின் பார்வையில் தமிழ்நாடு; கல்வியில் சிறந்த தமிழ்-நாடு; வீரம் செறிந்த தமிழ்நாடு' ஆகிய தலைப்புகளில் பேச்சு போட்டி நடக்க உள்ளது.
இதில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடிக்கும் மாணவர்களுக்கு முறையே, 10,000, 7,000, 5,000 ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படுவ-தோடு, மாநில போட்டிக்கும் தகுதி பெறுவர் என, சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.