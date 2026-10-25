'இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சி தோற்றால் ஆட்சி ஆட்டம் காணும்'
'இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சி தோற்றால் ஆட்சி ஆட்டம் காணும்'
ADDED : அக் 03, 2026 05:16 AM
ஆத்துார்:சேலம்
மாவட்டம் ஆத்துாரில், காந்தி ஜெயந்தி விழா நேற்று நடந்தது. அதில்
பங்கேற்ற பின், மூத்த அரசியல்வாதி பழ.கருப்பையா அளித்த பேட்டி:
மாற்று
கட்சி, எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலை கொடுத்து வாங்குவதும் ஊழல் தான்.
ஆட்சியை தக்க வைக்க, எம்.எல்.ஏ.,க்களை இழுத்து, முதல்வர் விஜய் ஊழல்
செய்து வருகிறார். முதல்வர் விஜய்க்கு வெற்றி பெறுவோமா என்ற பயம்
வந்துள்ளதால்தான், தெருவில் இறங்கி ஓட்டு கேட்டு வருகிறார். 2026ல்
அவர், பல தொகுதிகளுக்கு செல்ல வில்லை. இடைத்தேர்தலில்
தோற்கக்கூடாது என, வீதி வீதியாக செல்கிறார்.
காசு கொடுத்து
ஓட்டு கேட்காததால், த.வெ.க., மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது.
இடைத்தேர்தலில் ஓட்டுக்கு, 5,000 ரூபாய், த.வெ.க., கொடுப்பதாக,
கம்யூ., கட்சியினரே கூறுகின்றனர். 2 தொகுதி இடைத்தேர்தலில்
ஆளுங்கட்சி தோற்றால் ஆட்சி ஆட்டம் காணும். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.