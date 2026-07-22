/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கர்நாடகா அரசை கண்டித்து ஐ.ஜே.கே., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:45 AM
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ஆத்துார்:ஐ.ஜே.கே.,வின்,
சேலம் கிழக்கு மாவட்டம் சார்பில், ஆத்துார் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே,
கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் பார்த்திபன் தலைமை
வகித்தார்.
அதில், மேகதாது அணை கட்ட முயற்சிக்கும், கர்நாடகா
காங்., அரசை கண்டித்து கோஷம் எழுப்பினர். மத்திய அரசு தலையிட்டு,
மேகதாது அணை கட்டுவதை நிறுத்த வேண்டும்; தமிழக அரசும் நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும் என, கோஷம் எழுப்பினர். மாநில பொருளாளர் ராஜி, இளைஞர்
அணி துணை செயலர் சபாரத்தினம், அமைப்பு செயலர் ஆறுமுகம், ஆத்துார் மாவட்ட
செயலர் சதீஷ்குமார் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.