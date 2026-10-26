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/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சீலநாயக்கன்பட்டியில் நெரிசல் குறைய பூலாவரி சாலையை விரிவுபடுத்தலாம்

சீலநாயக்கன்பட்டியில் நெரிசல் குறைய பூலாவரி சாலையை விரிவுபடுத்தலாம்

சீலநாயக்கன்பட்டியில் நெரிசல் குறைய பூலாவரி சாலையை விரிவுபடுத்தலாம்

ADDED : அக் 12, 2026 02:11 AM

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ADDED : அக் 12, 2026 02:11 AM

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பனமரத்துப்பட்டி: சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பைபாஸில், அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு, சேலம் - திருச்சி சாலையில், தாசநாயக்கன்பட்டி வரை வாகனங்கள் அணிவகுத்து வரிசையில் நிற்கின்றன. ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் அவசரத்துக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது.

சேலம் - திருச்சி சாலையில், சீலநாயக்கன்பட்டி பைபாசுக்கு, 8 கி.மீ., முன்னதாக, நாழிக்கல்பட்டி பிரிவு உள்ளது. அச்சாலை நாழிக்கல்பட்டி வழியாக சென்று, பூலாவரி பெரிய பாலம் அருகே கோவை - சேலம் நெடுஞ்சாலையில் இணைகிறது.திருச்சி, மதுரை உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் நாழிக்கல்பட்டி, பூலாவரி வழியாக சென்று, கோவை - சேலம் நெடுஞ்சாலையில் நுழையலாம். அங்கிருந்து, கோவை, சேலம், ஓமலுார், தர்மபுரி, ஓசூர், பெங்களுரூ வழியாக செல்ல முடியும்.

இதனால், சீலநாயக்கன்பட்டி பைபாஸில், போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும். அதற்கு, நாழிக்கல்பட்டி பிரிவு முதல், பூலாவரி பெரிய பாலம் வரை சாலையை

அகலப்படுத்த வேண்டும்.

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