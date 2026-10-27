கிருபானந்த வாரியார் மருத்துவ கல்லுாரியில் முதலாண்டு மாணவர்கள் தொடக்க விழா
கிருபானந்த வாரியார் மருத்துவ கல்லுாரியில் முதலாண்டு மாணவர்கள் தொடக்க விழா
ADDED : செப் 30, 2026 06:03 AM
சேலம்; சேலம் விநாயகா மிஷன்ஸ் கிருபானந்த வாரியார் மருத்துவக்கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவ-மனையில், முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்-கான தொடக்க விழா நடந்தது.
முதல்வர் எழில்வேந்தன் வரவேற்றார். மருத்து-வமனை வளாக மேம்பாடு நிர்வாக துணைத்த-லைவர் கோகுல் கிருஷ்ணன் சரவணன் முன்னிலை வகித்தார்.
தலைமை விருந்தினரான, விநாயகா மிஷன்ஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவன நிகர்நிலை பல்கலை துணை-வேந்தர் சுதிர், பாடத்திட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்பாடுகளின் முக்கியத்துவம் குறித்து பேசினார்.
மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் ரங்கபாஷ்யம், துணை முதல்வர் தீப்தி சாஸ்திரி, மருத்துவ-மனை மேம்பாட்டு குழு இயக்குனர் கார்த்தி-கேயன், பேராசிரியர்கள் சுகந்தி, விஜய சாமுண்-டீஸ்வரி, ஸ்ரீதர், அன்பு லெனின், சுதா ஆகியோர் பேசினர். மூத்த மாணவர்கள், முன்னாள் மாண-வர்கள், புதிய மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரி-வித்தனர். வாரியார் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள், துறைத்தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள், ஆசிரி-யர்கள், முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள், அவர்க-ளது பெற்றோர் பங்கேற்றனர்.