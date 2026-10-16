/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ '30க்குள் வரி செலுத்தினால் ஊக்கத்தொகை'
ADDED : அக் 16, 2026 03:03 AM
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ஆத்துார்: ஆத்துார் நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய சொத்து, தொழில், காலிமனை வரிகள், குடிநீர் கட்டணம், இதர வரியை குறித்த காலத்தில் செலுத்தி ஊக்கத்தொகை பெறலாம்.
அதன்படி சொத்து வரி செலுத்துவோர், வரும், 30க்குள் வரி செலுத்தி, 5 சதவீத ஊக்கத்தொகை பெறலாம். திங்கள் முதல் சனி வரை, காலை, 10:00 முதல் மாலை, 5:00 மணி வரை, நகராட்சி அலுவலக கட்டடத்தில் இயங்கும் கணினி வரி வசூல் மையம்; நேரடியாக, https://tnurbanepay.tn.gov.in/ என்ற இணைய தளம் மூலமும் வரியினங்களை செலுத்தலாம் என, கமிஷனர் சபாநாயகம்(பொ) தெரிவித்தார்.