சங்ககிரி மலையில் கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:24 AM
சங்ககிரி: சங்ககிரி மலை அருகே உள்ள மற்றொரு மலைக்கு, குமாரபா-ளையம் காவிரி படுகை பொதுநல அமைப்பினர் நேற்று சென்-றனர். அப்போது கல்வெட்டை கண்டுபிடித்தனர்.
இதுகுறித்து, அமைப்பாளர் செல்வராஜ் கூறியதாவது: காவிரி படுகை பொதுநல அமைப்பின் சார்பில், ஆக., 9ம் தேதி வர-லாற்று பயணமாக, ஒரே நாளில் நான்கு மலை ஏறலாம் என முடிவு செய்துள்ளோம். அதற்காக முன்னதாகவே பார்வையி-டலாம் என்ற அடிப்படையில், நானும், நண்பர்கள் கனகராஜ், நந்தகுமார் உள்ளிட்ட சிலருடன் சங்ககிரி பழையதுர்க்கம் சென்றோம். 400 படி ஏறினால் சங்ககிரி மலைக்கோட்டை போன்றே சுற்றுச்சுவர்களும், நுழைவு வாயில்களும், நீர்த்தேக்கங்-களும், பழங்கால செங்கல் கட்டட குவியல்களும் நிறைய இருந்-ததை பார்க்க முடிந்தது.
அங்கு சில கல்வெட்டுகள் இருந்ததை கண்டுபிடித்தோம். அதில் எழுத்துகள் தெளிவாக இல்லை. கல்வெட்டு படிக்கக் கூடி-யவர்களிடம் கொடுத்து, என்ன தகவல் என்று சொல்கிறோம். இங்கு மேலும் சில சிலைகளை காண வாய்ப்பு கிடைத்தது. கல்-வெட்டு போட்டோவை, சமூக வலைதளங்களில் பதிவு செய்-துள்ளோம். இதை கண்ட கடலுார் வள்ளலார் கல்லுாரி பேராசிரி-யர்கள், கல்வெட்டை காண வருகிறோம் என கூறியுள்ளனர்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.