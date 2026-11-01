68 கோவில்களில் திருப்பணி விரைவுபடுத்த அறிவுறுத்தல்
68 கோவில்களில் திருப்பணி விரைவுபடுத்த அறிவுறுத்தல்
ADDED : அக் 31, 2026 06:01 AM
சேலம்:சேலம்,
இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர் ரத்தினவேல் பாண்டியன்,
திருநெல்வேலிக்கு மாற்றப்பட்டார். நாகப்பட்டினம் இணை கமிஷனர்
குமரேசன், சேலத்துக்கு மாற்றப்பட்டார். அவர் நேற்று, சேலம் இணை
கமிஷனராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். தொடர்ந்து, கோவில் செயல்
அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
அப்போது, சேலம்
மண்டலத்தில் மேச்சேரி பத்ரகாளியம்மன்; குகை அம்பலவாணர்;
சூரமங்கலம் விநாயகர், மாரியம்மன்; சங்ககிரி வசந்த வல்லபராஜ
பெருமாள்; மேட்டூர் மீனாட்சி சொக்கநாதர்; வாழப்பாடி காசி விஸ்வ நாதர்
மற்றும் செல்வ விநாயகர்; பாகல்பட்டி சென்றாயப் பெருமாள்;
பெத்தநாயக்கன்பாளையம் ஆட்கொண்டீஸ்வரர்
உள்பட, 68
கோவில்களில், 17.06 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் திருப்பணிகள் நடந்து
வருகின்றன. அப்பணிகளை விரைவுபடுத்தி, விரைவில் கும்பாபி ேஷகம்
நடத்த தனி கவனம் செலுத்த அறிவுறுத்தினார்.