இயற்கை விவசாயிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கல்

ADDED : நவ 14, 2026 04:24 AM
பனமரத்துப்பட்டி: நிலவாரப்பட்டி விவசாயி விஜயன், 5 ஆண்டாக இயற்கை முறையில் குதிரைவாலி, திணை, சாமை மற்றும் பாரம்பரிய நெல் ரகமான இலுப்பை பூ சம்பா, துாயமல்லி, கருப்பு கவுணி, சீரக சம்பா, பாஸ்மதி போன்றவற்றை சாகுபடி செய்து வருகிறார்.
அவருக்கு, நெல் ஜெயராமன் பாரம்பரிய நெல் பாதுகாப்பு இயக்க திட்டத்தில், 50 சதவீத மானியத்தில், இலுப்பை பூ சம்பா நெல் விதை வழங்கப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம், சேலம் கலெக்டர் இளம்பகவத், நிலவாரப்பட்டியில் நெல் சாகுபடி வயலை பார்வையிட்டார்.அப்போது பாரம்பரிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தில், இயற்கை விசாயிகள், 5 பேருக்கு அங்கக சான்றிதழ் வழங்கினார். சேலம் வேளாண் இணை இயக்குனர் சீனிவாசன், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் கமலம்(வேளாண்), பனமரத்துப்பட்டி வேளாண் உதவி இயக்குனர் சாகுல் அமீத் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
மேலும் பனமரத்துப்பட்டி, காளியாகோவில்புதுாரில், தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் சார்பில், விவசாயி பாலச்சந்திரன் தோட்டத்தில், மானியத்தில் மண்புழு உரம் தயாரித்தல் படுக்கை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு கலெக்டர் பார்வையிட்டு ஆலோசனை வழங்கினர்.