'ஆட்சி அதிகாரத்தை போலீசார் எடுத்துக்கொள்வது நல்லதல்ல'
'ஆட்சி அதிகாரத்தை போலீசார் எடுத்துக்கொள்வது நல்லதல்ல'
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:16 AM
ஆத்துார்: கெங்கவல்லி அருகே ஒதியத்துாரில், அம்பேத்கர் சிலை விவகா-ரத்தில், கல்வீச்சு சம்பவம் நடந்தது. அதில், 16 பேர் கைது செய்-யப்பட்டனர். அவர்களது குடும்பத்தினரை, நேற்று ஆத்துார் வரவ-ழைத்து, வி.சி., மாநில பொதுச்செயலர் சிந்தனைச்செல்வன், சிலை விவகாரம், வழக்குக்கான காரணம் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
தொடர்ந்து அவர் அளித்த பேட்டி:சமூக விரோதிகளை திசைதிருப்ப, கல்வீச்சு சம்பவத்தில் ஈடுபட்-டுள்ளனர். இவர்கள் மீது, கொலை முயற்சி வழக்கு பதிவு செய்-துள்ளதை ரத்து செய்ய வேண்டும். இது ஆளும் அரசுக்கு அவப்-பெயரை ஏற்படுத்தும். உளவுப்பிரிவு போலீசாரின் தோல்வி இது. இப்பிரச்னை குறித்து விசாரிக்க சென்ற என்னையும், போலீசார் அனுமதிக்காமல் தடுத்து நிறுத்தினர். ஆட்சி அதிகாரத்தை போலீசார் கையில் எடுத்துக்கொள்ளும் பழைய சங்கதி மீண்டும் தொடர்வது நல்லதல்ல. சிலையை தகர சீட் போட்டு அடைத்த-வர்கள் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அம்பேத்கர் உள்ளிட்ட தலைவர்களின் சிலை-களை, வனவிலங்குகளை அடைப்பது போல் இரும்பு கூண்டில் அடைப்பதை ஏற்க முடியாது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.