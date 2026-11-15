அரசு பள்ளியில் மரம் விழுந்து 3 மாசமாச்சு... சைக்கிள் நிறுத்த முடியாமல் மாணவர்கள் அவதி
அரசு பள்ளியில் மரம் விழுந்து 3 மாசமாச்சு... சைக்கிள் நிறுத்த முடியாமல் மாணவர்கள் அவதி
UPDATED : நவ 14, 2026 05:01 AM
ADDED : நவ 14, 2026 04:21 AM
பனமரத்துப்பட்டி; மல்லுார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், 600க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர் படிக்கின்றனர். அங்கு பிரதான நுழைவாயில் பகுதியில், சைக்கிள் நிறுத்துமிடம் உள்ளது.
3 மாதங்களுக்கு முன் பெய்த மழையின்போது, பள்ளி நுழைவாயில் பகுதியில் இருந்த, 50 அடி நீள மரம் வேரோடு சாய்ந்தது. ஆனால் இதுவரை, அந்த மரம் அகற்றப்படாமல் உள்ளது. இதனால் மாணவ, மாணவியர் சைக்கிள் நிறுத்த இடையூறாக உள்ளது. பள்ளி நிர்வாகம் தரப்பில், பள்ளி கல்வித்துறை, வருவாய், வனத்துறை, உள்ளாட்சி போன்ற பல்வேறு துறை அதிகாரிகளுக்கு கடிதம் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மரத்தை அகற்றவோ, ஏலம் விடவோ யாரும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. உரிய அனுமதியும் வழங்கவில்லை. இதனால் சாய்ந்த மரத்தை அப்புறப்படுத்த வழி தெரியாமல், பள்ளி நிர்வாகத்தினர் தவிக்கின்றனர். மாணவ, மாணவியரின் சிரமமும் தொடர்கிறது.