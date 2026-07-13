/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ஜல்லிக்கட்டு நிறுத்தம் விழா குழு ஓட்டம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:07 AM
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கெங்கவல்லி: கெங்கவல்லி, ஆணையாம்பட்டி ஏரியில் நேற்று அனுமதியின்றி ஜல்லிக்கட்டு நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வாடிவாசல் அமைத்து, 50க்கும் மேற்பட்ட காளைகளை அவிழ்த்துவிட்டனர்.
இதை அறிந்து, அங்கு கெங்கவல்லி போலீசார் சென்றனர். அப்-போது விழா நடத்தி வந்தவர்கள், அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்-டனர். பின் ஜல்லிக்கட்டு நிறுத்தப்பட்டது. அதை நடத்தியவர்கள் யார், காளை உரிமையாளர்கள் யார் என, போலீசார் விசாரிக்கின்-றனர்.