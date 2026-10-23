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நகை பறித்தவருக்கு 2 ஆண்டு சிறை

நகை பறித்தவருக்கு 2 ஆண்டு சிறை

UPDATED : அக் 22, 2026 02:19 AM

ADDED : அக் 22, 2026 01:38 AM

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UPDATED : அக் 22, 2026 02:19 AM ADDED : அக் 22, 2026 01:38 AM

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சேலம்: சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் மூதாட்டிகளுக்கு உதவுவது போல் பேசி அவர்கள் அணிந்திருந்த தோடு, மோதிரம் உள்ளிட்ட நகைகளை திருடிய, மதுரை, எல்லீஸ் நகரை சேர்ந்த சித்தி-ரைவேல், 43, என்பவர் மீது, இரு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்-டன.

இந்த வழக்கு, சேலம் ஜே.எம்., 3 நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. அதில் சித்திரைவேலுக்கு, 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை, 2,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து, நீதிபதி நேற்று உத்தரவிட்டார்.



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