/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/வக்கீலை மிரட்டி நகை பறிப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 05:43 AM
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சேலம்: தர்மபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் கிருஷ்ணாபுரத்தை சேர்ந்தவர் வக்கீல் கணேசன், 27, இவர் அஸ்தம்பட்டி எம்.டி.எஸ்., நகரில் தங்கியுள்ளார். கடந்த, 25ம் தேதி இரவு சேலம் டவுன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே, முள்ளுவாடி கேட் பகுதியில் நண்பர்களுடன் வந்துள்ளார். பின்னர் இவர்
அங்குள்ள தண்டவாள பகுதியை கடந்த போது, 6 பேர் கும்பல் அவரை சுற்றி வளைத்து, கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டி அவர் அணிந்திருந்த, 1.2 பவுன் நகையை பறித்துக் கொண்டு தப்பியது. இது குறித்து, சேலம் ரயில்வே போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.