நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி வரும் 22ல் தொடக்கம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:07 AM
சேலம்; திறன் மற்றும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு பயிற்சி சார்பில், சேலம், 4 ரோடு, சாமுண்டி வளாகத்தில், தங்க நகை மதிப்பீட்டாளர் பயிற்சி வரும், 22 முதல், 31 வரை, 10 நாட்கள் நடக்க உள்-ளது.
அதில் தங்கம் விலை கணக்கிடுதல்; கொள்-முதல் செய்தல்; உரைகல்லில் தங்கத்தின் தரம் அறிதல்; கடன் தொகை வழங்கும் முறை; ஹால்மார்க் தரம் அறியும் விதம் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்படும். அதில், 18 வயது நிரம்பிய இருபா-லரும் சேரலாம். குறைந்தது, 8-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி அவசியம். பயிற்சி முடிவில், இந்திய அரசு சான்-றிதழ் வழங்கப்படும்.பயிற்சி முடித்த பின், தேசிய கூட்டுறவு மற்றும் தனியார் வங்கிகள், நகை அடகு நிதி நிறுவனங்-களில், நகை மதிப்பீட்டாளராக சேரலாம். சுயமாக நகை கடை, நகை அடமான கடை நடத்த தகுதி பெறுவர். நகை வியாபார நிறுவனங்களில் நகை மதிப்பீட்டாளார், விற்பனையாளராக சேரலாம். பயிற்சியில் சேர விரும்பு வோர், 3 மார்பளவு புகைப்படம், முகவரி, கல்வி சான்றி தழ்களுடன், 8,500 ரூபாய் பயிற்சி கட்டணத்துடன் வந்து சேரலாம். விபரம் பெற, 94437 28438 என்ற எண்ணில் அழைக்கலாம்.