சட்டத்துக்கு உட்பட்டு உதவிகள் வழங்கல் வங்கதேச முகாமில் நீதிபதி பேச்சு
சட்டத்துக்கு உட்பட்டு உதவிகள் வழங்கல் வங்கதேச முகாமில் நீதிபதி பேச்சு
ADDED : அக் 16, 2026 02:56 AM
ஆத்துார்: ஆத்துார் தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில் வங்கதேச முகாம் உள்ளது. 26 குழந்தைகள் உள்பட, 150 பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களுக்கு, ஆத்துார் வட்ட சட்டப்பணிகள் குழு சார்பில், நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழா நேற்று நடந்தது.வங்கி, தனியார் நிறுவனங்கள் சார்பில் வழங்கப்பட்ட, 80,000 ரூபாய் மதிப்பிலான, 'டிவி', விளையாட்டு உபகரணங்களை, கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி ரவிச்சந்திரன் வழங்கி பேசியதாவது:
சட்டத்துக்கு உட்பட்டு முகாமில் நீங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதே சட்டத்துக்குட்பட்டு உங்களுக்கு தேவையான உதவிகள் முறையாக வழங்கப்படும். குழந்தைகளுடன் உள்ளவர்கள், விரைவில் வங்கதேசத்துக்கு அனுப்பப்படுவர். மற்ற நீதிமன்றங்களில் உள்ள நிலுவை வழக்குகள், சட்டப்பணிகள் மூலம் தீர்வு காணப்பட்டு வருகிறது. முகாமில் குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
நீதிபதிகள் கணேசன், ஜான்சிராணி, மாஜிஸ்திரேட்டுகள் மோகனசுந்தரம், உதயசுந்தரம் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
தொடர்ந்து முகாமில் வசிக்கும் ஒரு பெண், 'எந்த குற்றச்சாட்டும் செய்யவில்லை. இந்தியாவில் நிம்மதியாக இருக்கிறோம். எங்களை வங்கதேசத்துக்கு அனுப்ப வேண்டாம்' என்றார். அதற்கு நீதிபதிகள், 'வேறு நாட்டில் இருந்து ஊடுருவி வந்ததும் குற்றம்தான். வங்கதேச குடியுரிமை பெற்றிருந்தவர்கள், அவர்கள் நாட்டுக்கு தான் அனுப்பப்படுவர். இந்திய அரசு உங்களை பாதுகாப்பான முறையில் வங்கதேசத்துக்கு அனுப்பும்' என்றனர்.