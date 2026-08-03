/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ காமராஜர் மன்ற ஆண்டு விழா போட்டி
ADDED : ஆக 03, 2026 01:24 AM
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மேட்டூர்: மேட்டூர் காமராஜர் மன்றத்தின், 49ம் ஆண்டு விழா, முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழாவை ஒட்டி, அங்குள்ள பொது ஜனசேவா பள்ளியில் நேற்று காலை, சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள, 15க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவ, மாணவி-யருக்கு, நேற்று காலை, போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
ஓவியம், திருக்குறள், கட்டுரை, கவிதை, பொது அறிவு, தமிழில் பிழையின்றி எழுதுவது உள்ளிட்ட போட்டிகளில் மாணவர்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு வரும், 15ல் சின்னபார்க் அருகே பரிசு வழங்கப்படும் என, மன்-றத்தினர் தெரிவித்தனர். இதில் தலைவர் பழனிசாமி, இணை செயலர் பாரிசெல்வன் உள்-ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.