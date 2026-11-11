கொடியேற்றத்துடன் இன்று கந்தசஷ்டி விழா துவக்கம்

ADDED : நவ 10, 2026 04:55 AM
சேலம்; சேலம், அம்மாபேட்டை செங்குந்தர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில், கந்த சஷ்டி விழா என்ற சூரசம்ஹார திருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் துவங்குகிறது. காலை 8:00 மணிக்கு மேல் 9:00 மணிக்குள் கொடியேற்றம் நடக்கவுள்ளது.
தொடர்ந்து சண்முகர் தங்க மயில் வாகனத்திலும், வீரபாகு குதிரை வாகனத்தில் வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பர். திருவிழாவையொட்டி, தினசரி சண்முகர் விதவிதமான வாகனங்களில் திருவீதி உலா வரும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் வரும், 15ல் நடக்கிறது. அன்று காலை, 6:00 மணிக்கு நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பங்கேற்கும் திருவிளக்கு கூட்டு வழிபாடு மற்றும் கந்த சஷ்டி கவசம் 36 முறை பாராயணம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. மாலை, 4:00 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம், 7:00 மணிக்கு சுப்பிரமண்யர் மயில், சேவல் கொடியுடன் பட்டாபி ேஷக கோலத்தில் வெள்ளை யானையில் திருவீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு தரிசனம் அளிப்பார்.வரும், 16 திருக்கல்யாண உற்சவத்தையொட்டி, காலையில் பண்டரிநாதர் மடத்திலிருந்து ஏராளமான பக்தர்களின் சீர் வரிசை ஊர்வலம் நடக்கிறது. மாலை 4:30 மணிக்கு மேல் 6:00 மணிக்குள் திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது. இரவு 8:00 மணிக்கு கல் நகைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பிரம்மாண்ட பல்லக்கில் வள்ளி, தெய்வானையுடன் சர்வ அலங்காரத்தில் சுப்பிரமண்யர் மேள தாளங்கள், வாண வேடிக்கை முழங்க சத்தாபரண ஊர்வலம் நடக்கிறது.
இதே போல் சுகவனேஸ்வரர் கோவில், குகை அம்பலவானசுவாமி கோவில், குமரகிரி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவில், சீலநாயக்கன்பட்டி ஊத்துமலை, பாலமுருகன் கோவில், உத்தமசோழபுரம் கரபுரநாதர் கோவில், காளிப்பட்டி கந்தசாமி கோவில் உள்ளிட்ட அனைத்து முருகன் கோவில்களிலும் இன்று கந்த சஷ்டி விழா துவங்குகிறது.