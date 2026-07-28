/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ காருவள்ளி சிறுமியர் கிருஷ்ணகிரியில் மீட்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:48 AM
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ஓமலுார்; வீட்டை விட்டு வெளியேறிய சிறுமியர் இருவர், கிருஷ்ணகிரியில் மகளிர் போலீசார்
மீட்டனர்.
சேலம் மாவட்டம், காடையாம்பட்டி தாலுகா காருவள்ளியை சேர்ந்த, எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பயின்ற, 15 வயது சிறுமி, பிளஸ் 2 முடித்த, 17 வயது சிறுமி ஆகியோர் கடந்த, 25ல், யாரிடம் சொல்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றுள்ளனர்.
பல இடங்களில் தேடிய பெற்றோர் அவர்கள் கிடைக்காததால், ஓமலுார் அனைத்து மகளிர் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். வழக்கு பதிவு செய்து தேடிய நிலையில், நேற்று கிருஷ்ணகிரியில் சிறுமியர் இருப்பதாக போலீ-சாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
நேற்று காலை பெற்றோர் மற்றும் மகளிர் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலட்சுமி ஆகியோர், கிருஷ்ணகிரி சென்று சிறுமியரை மீட்டு வந்துள்ளனர். தொடர்ந்து சிறுமியரிடம் விசாரணை நடக்கிறது.