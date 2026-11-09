சேலத்தில் கேதார கவுரி வழிபாடு

UPDATED : நவ 09, 2026 01:28 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:48 AM
சேலம்: கணவனின் நீண்ட ஆயுள் மற்றும் குடும்ப நன்மை வேண்டி, சேலத்தில் பெண்கள் 'கேதார கவுரி' விரதம் இருந்து நோன்பு கயிறு கட்டி வழிபாடு நடத்தினர்.
சேலம் பஜார் தெருவில் உள்ள காமாட்சியம்மன் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலில், ஐப்பசி அமாவாசையான நேற்று, தங்கள் கணவனின் நீண்ட ஆயுள் மற்றும் குடும்ப நன்மை வேண்டி கேதார கவுரி விரதமிருந்த ஏராளமான பெண்கள் தட்டுகள் மற்றும் முறம் நிறைய வெற்றிலை, பாக்கு, வாழைப்பழம், தேங்காய், பூ, அதிரசம் மற்றும் பல வண்ணங்களில் நோன்பு கயிறு, மஞ்சள், குங்குமத்தை குடும்பத்துடன் எடுத்து வந்து, கோவிலில் உள்ள கவுரி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்தனர்.
இதில் பெண்களே உற்சவர் அம்மனுக்கு பூக்களை சார்த்தி, மஞ்சள், குங்குமம் வைத்து தீபாராதனை காட்டி வழிபட்டனர். பின் குடும்பத்தில் உள்ள பெண்கள் அனைவரும் நோன்பு கயிறுகளை கட்டி, கோவிலை வலம் வந்தனர்.