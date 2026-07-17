/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ கர்ப்பிணிக்கு 'உதை' கணவருக்கு 'காப்பு'
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:26 AM
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ஆத்துார்: தலைவாசல், வீரகனுாரை சேர்ந்தவர் ராமர், 35. பெரம்பலுாரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் காவலாளியாக பணிபுரிகிறார். இவ-ரது மனைவி கவுசல்யா, 24. இவர், 8 மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளார்.
நேற்று முன்தினம் கணவர், மற்றொரு பெண்ணை இரண்டாம் திருமணம் செய்து, வீட்டுக்கு அழைத்து வந்துள்ளார். இதுகுறித்து கவுசல்யா கேட்க தகராறு ஏற்பட்டது. அதில் அவரை, ராமர் உதைத்துள்ளார். இதுகுறித்து கவுசல்யா புகார்படி, ஆத்துார் மகளிர் போலீசார் விசாரித்து, ராமர், அவரது சகோதரி நித்யா, சகோதரர் பரிமணன் மீது, பெண் வன்கொடுமை வழக்குப்பதிந்-தனர். அதில் ராமரை கைது செய்தனர்.