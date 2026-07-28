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சிறுவனுக்கு இதய அறுவை சிகிச்சை வழிவகை செய்த கி.கிரி கலெக்டர்

சிறுவனுக்கு இதய அறுவை சிகிச்சை வழிவகை செய்த கி.கிரி கலெக்டர்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:55 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:55 AM

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கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று, வாராந்திர மக்கள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் நடந்தது. மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தலைமை வகித்து, பல்வேறு கோரிக்கைகளுடன் பொதுமக்கள் வழங்கிய, 253 மனுக்களை பெற்று கொண்டார்.

முன்னதாக, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர் முகாமில் பெறப்பட்ட மனுவில், ஓசூர் தாலுகா பேகேப்பள்ளி கோவிந்தாஅக்ர ஹாரம் கிராமத்தை சேர்ந்த சங்கர் என்பவரது மகன் முகிலேஷ், 6, என்ற சிறுவனுக்கு இதய அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள, உதவி வேண்டி மனு அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, உடனடி நடவடிக்-கையாக உதவி கேட்டிருந்தார். அதன் படி, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார், சிறுவனுக்கு முதல்வர் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்ட அட்டை வழங்கி, சென்னையிலுள்ள மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள பரிந்துரை செய்தார்.

டி.ஆர்.ஓ., மஞ்சுளா, உதவி கலெக்டர் (பயிற்சி) சைதன்யா ஜாதவ், தனித்துணை கலெக்டர் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்) அபிநயா கலந்து கொண்டனர்.

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