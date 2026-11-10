ஏட்டுக்கு கத்திக்குத்து காப்பாற்றியது ‘பெல்ட்’ போதை ஆசாமி கைது
ஏட்டுக்கு கத்திக்குத்து காப்பாற்றியது ‘பெல்ட்’ போதை ஆசாமி கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:54 PM
ஓமலுார்: டாஸ்மாக் கடையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட போலீஸ் ஏட்டு சங்கர், 46, என்பவரை, கத்தியால் குத்திய போதை வாலிபர் பிரபாகரன், 21, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சேலம் மாவட்டம், ஓமலுார், ஓம்சக்தி நகரில் வசிக்கும், ஓமலுார் போலீஸ் ஏட்டு சங்கர், தீபாவளியன்று, தாத்தியம்பட்டியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டார். இரவு, 7:45 மணிக்கு, வாலிபர் ஒருவர் மது வாங்க வரிசையில் வராமல், இடையில் புகுந்துள்ளார். வரிசையில் இருந்தவர்கள் கூச்சலிடவே பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சங்கர், அந்த வாலிபரை எச்சரித்தார். வாலிபர், சங்கரிடம் ஒருமையில் பேசி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். ஒரு கட்டத்தில், திடீரென கத்தியால், சங்கரின் இடுப்பில் குத்தியுள்ளார். இதில், அதிர்ஷ்டவசமாக, ஏட்டு இடுப்பில் இருந்த, ‘பெல்டில்’ பட்டு கத்தி உடைந்தது. சக போலீசார், ஊர்க்காவல் படையினர் அதிர்ச்சியடைந்தனர். கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் டாஸ்மாக் கடை மூடப்பட்டது.
கத்தியால் குத்திய வாலிபர், ஓமலுார் தாத்தியம்பட்டியை சேர்ந்த பிரபாகரன், 21, என்பதும், டிப்ளமோ முடித்து பெயின்டர் வேலை செய்வதும் தெரியவந்தது. அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.