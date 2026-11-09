தீபாவளியை முன்னிட்டு சேலம் ராஜகணபதிக்கு முத்தங்கி, தங்க கவச அலங்காரத்தில் கிருஷ்ணர்
தீபாவளியை முன்னிட்டு சேலம் ராஜகணபதிக்கு முத்தங்கி, தங்க கவச அலங்காரத்தில் கிருஷ்ணர்
UPDATED : நவ 09, 2026 01:25 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:44 AM
சேலம்: தீபாவளி திருநாளையொட்டி, சேலம் ராஜகணபதி கோவில் விநாயகருக்கு பால், தயிர், இளநீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மங்கல பொருட்களால் அபிேஷகம் செய்து, சிறப்பு முத்தங்கி அணிவித்து தீபாராதனையுடன் பூஜை செய்யப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் குடும்பத்துடன் புத்தாடை அணிந்து, ராஜகணபதியை தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர்.
இதே போல், கோட்டை அழகிரிநாதர் கோவிலில் மூலவர் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத அழகிரிநாதருக்கு, சிறப்பு திருமஞ்சனம் செய்து தங்க கவசம் அணிவித்து பூஜை நடத்தப்பட்டது. சேலம், செவ்வாய்பேட்டை பால் மார்க்கெட் அஷ்டலட்சுமி சமேத லட்சுமி நாராயணர் கோவிலில், மூலவருக்கு புத்தம் புது ரூபாய் நோட்டுகளால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, பக்தர்களுக்கு தரிசனம் அளித்தார்.
சேலம் பட்டைக்கோவில் அருகே கிருஷ்ணர் கோவிலில், மூலவர் உள்ளிட்ட அனைத்து பரிவார தெய்வங்களுக்கு புதிதாக செய்யப்பட்ட தங்க கவசம் அணிவித்து சிறப்பு பூஜை நடந்தது. தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, சுகவனேஸ்வரர் கோவில் உள்ளிட்ட நகரின் அனைத்து கோவில்களிலும் சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.
* ஓமலுார், கடை வீதியில் உள்ள பெரிய மாரியம்மனுக்கு அபிேஷகம் செய்யப்பட்டு, சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் அம்மனுக்கு புத்தாடை அணிவிக்கப்பட்டு, சந்தன காப்பில் அருள்பாலித்தார்.
* தாரமங்கலம், பாப்பம்பாடி சந்தைபேட்டை மகா மாரியம்மன் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது. அம்மனின் வலது கையில் இனிப்பு, இடது கையில் அகல்விளக்கு வைத்திருந்தபடி, அலங்காரம் செய்தனர்.