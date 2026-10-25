முத்துமலை முருகன் கோவிலில் நாளை கும்பாபிேஷக விழா

UPDATED : அக் 24, 2026 04:36 AM
ADDED : அக் 24, 2026 03:55 AM
பெ.நா.பாளையம்; ஏத்தாப்பூர் முத்து மலை முருகன் கோவிலில், 146 அடி உயரத்தில் விஸ்வரூப முருகன் சிலை உள்ளது. அதன் வளாகத்தில், 61 அடி உயரத்தில், 5 நிலை ராஜகோபுரம், 27 அடி உயரத்தில் தங்க கொடி மரம், 6 அடி உயரத்தில் ஜோதிர்லிங்கேஸ்-வரர், அருண கிரிநாதர், இடும்பன் சிலைகள் பிர-திஷ்டை செய்யப்பட்டன. தொடர்ந்து நாளை காலை, 10:00 முதல், 11:00 மணிக்குள் மகா கும்-பாபிேஷக விழா நடக்கிறது. ஹெலிகாப்டர் மூலம் பூக்கள் துாவ ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதை முன்னிட்டு, 6 கால பூஜைக்கு, 43 யாக குண்டங்கள் அமைத்து, 108 சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க பூஜை செய்து வரு-கின்றனர். தவிர ஆன்மிக ஆதினங்களும் பூஜை செய்கின்றனர். நேற்று திருவிளக்கு பூஜை நடந்-தது. இன்று காலை, 11:00 மணிக்கு, 4ம் கால பூஜையின்போது, ராஜகோபுரம், அருணகிரிநாதர், இடும்பன் சன்னதி விமான கலசங்கள் ஸ்தாபிதம் செய்யப்படுகிறது.
கும்பாபிேஷக விழா ஏற்பாடுகளை, கோவில் நிர்வாகி ஸ்ரீதர் செய்து வருகிறார்.