முத்துமலை முருகன் கோவிலில் இன்று கும்பாபிேஷகம்

UPDATED : அக் 25, 2026 06:56 AM
ADDED : அக் 25, 2026 06:52 AM
சேலம் மாவட்டம் ஏத்தாப்பூரில், சேலம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம், 146 அடி உயர முருகன் சிலையுடன், முத்துமலை முருகன் கோவில் அமைந்துள்ளது. முருகன் சிலையுடன், 108 அடி உயர வேல் உள்ளது.
2015ல் பிரமாண்ட முருகனின் திருமேனி நிறுவ திட்டமிட்டு, 2016ல் திருப்பணி தொடங்கி, 2022 ஏப்., 6ல் கும்பாபிேஷகம் நடந்தது. விஸ்வரூப முருகனின் சிலை பக்தர்களை பிரமிக்க வைக்கிறது. மூலவர் முத்துமலை முருகன், புன்னகையுடன் கூடிய ராஜ அலங்காரத்தில், 6 அடி உயரத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஒரு கையில் வேல், மற்றொரு கையில் ஆசீர்வாதம் செய்வது போன்று, பஞ்சவர்ண நிறத்தில் முருகன் காட்சி அளிக்கிறார்.
அவரது முகத்தை அருகில் சென்று பார்க்க நினைப்போர், பாலாபிஷேகம் செய்ய நினைப்போருக்கு, முருகன் வேலின் பின்புறம், 'லிப்ட்' வசதி உள்ளது. முருகன் கையில் உள்ள வேலில் மற்றொரு வேலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பால், பன்னீர் அபி ேஷகம் செய்பவர்களுக்கும் வசதிகள் உள்ளன. தினமும் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில் விஸ்வரூப முருகன் சிலைக்கு புதிதாக வண்ணம் தீட்டி, கோவில் கிழக்கு பகுதியில், 61 அடி உயரத்தில், 5 நிலை கொண்ட ராஜகோபுரம், 25 அடி உயர தங்க கொடி மரம், 6 அடியில் ஜோதிர்லிங்கம், அருண
கிரிநாதர், இடும்பன் சிலை புதிதாக நிறுவப்பட்டு, இன்று காலை, 10:00 முதல், 11:00 மணிக்குள், மஹா கும்பாபி ேஷகம் செய்யப்
படுகிறது. ெஹலிகாப்டரில் இருந்து பூக்கள் துாவப்படுகின்றன.
6 அடி ஜோதிர்லிங்கம்
கோவில் கிழக்கு திசையில், 5 நிலைகளுடன், 61 அடி உயர ராஜகோபுரம் கட்டப்பட்டுள்ளது. மேற்கில் ஜோதிர்லிங்கேஸ்வரர் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக இமயமலை, உஜ்ஜையினி, மஹாராஷ்டிரா, ஸ்ரீசைலம், குஜராத், காசி, மத்தியபிரதேசம், ராமேஸ்வரம் மற்றும் தமிழகத்தின் முக்கிய சிவன் கோவில்களில் இருந்து புனித மண் எடுத்து வந்து, 6 அடியில் ஜோதிர்லிங்கம், நந்தி தேவர் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரதோஷ நாளில் இனி ஜோதிர்லிங்கத்துக்கும் பூஜை நடக்க உள்ளது.
வயிற்றில் தியான மண்டபம்
இங்கு, 146 அடி உயர முருகன் வயிற்றில், தியான மண்டபம் உள்ளது. 10 பேர் வரை தியானம் செய்யலாம். குழந்தை வரம் வேண்டி விரதம் இருக்கும் தம்பதியர், தியான மண்டபத்தில் வழிபடுகின்றனர். குழந்தை பிறந்ததும், துாக்கி வந்து மூலவர் முருகன் காலில் வைத்து வழிபடுகின்றனர். வேண்டுதல் நிறைவேற்றும் முருகனாக உள்ளதால், ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
கார், பைக் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் இலவசமாக நிறுத்த, வசதிகள் உள்ளன.
கருவறை அருகே வடமேற்கில் உள்ள வன்னி மரம் தனியாகவும், அத்தி, அரசு, 'ருத்ராட்சை' மரம் ஒன்றாகவும் உள்ளது. உற்சவரை வழிபடும் பக்தர்கள், தாலி கயிறு, வளையலை பெற்றுச்சென்று, அந்த மரத்தை சுற்றிவந்து, தாலியை மரக்கிளைகளில் கட்டி, திருமணத்தடை நீங்க வேண்டுகின்றனர். புது தம்பதியர், குழந்தைப்பேறு கிடைக்கவும், இந்த மரங்களை சுற்றி வருகின்றனர்.
வளர்பிறை சஷ்டி நாளில் தங்கத்தேர் உலா
வளர்பிறை சஷ்டி நாளில், தங்கத்தேர் கோவிலை சுற்றி வலம் வருகிறது. குறிப்பாக திருமணம், குழந்தை பாக்கியம், பதவி உயர்வு, அரசு பணி போன்ற வேண்டுதல் நிறைவேறிய பின், தங்கத்தேர் இழுத்து வழிபடுன்றனர்.
சஷ்டி, வைகாசி விசாகம், தைப்பூசம், பங்குனி உத்திரம், கிருத்திகை போன்ற நாட்களில் பக்தர்கள் மொட்டை அடித்தல், அலகு குத்துதல், காவடி எடுத்து வருதல் போன்றவற்றை செய்கின்றனர்.
சேவல் கூவினால் வெற்றி
நேர்த்திக்கடனுக்கு சேவல் எடுத்து வந்து, இக்கோவிலில் விடுகின்றனர். அந்த சேவல்கள் வெளியே செல்வதில்லை. மூலவர், உற்சவர் சிலைகள் முன் மற்றும் மயில் சிலை அருகிலேயே உள்ளன. பக்தர்கள் முருகனிடம் வேண்டும்போது, சேவல் கூவினால் நினைத்த காரியம் வெற்றி பெறும் என நம்புகின்றனர்.
சூரிய ஒளி வட்டம்
வைகாசி விசாக நட்சத்திர நாளான, 2023 ஜூன், 3 மதியம், 1:00 மணிக்கு, 146 அடி உயர முருகன் சிலை மேற்பகுதியில், வானில் சூரியன் ஒளிவட்டம் காட்சி அளித்தது. 2024 ஜூலை, 20 மதியம், 2:00 மணிக்கு முத்துமலை முருகன் தலை பகுதி மீது சூரிய ஒளிவட்டம் தென்பட்டது. அப்போது ஏராளமான பக்தர்கள், முருகன், சூரிய பகவானை வழிபட்டனர்.