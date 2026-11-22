/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கும்பாபிஷேகம் கோலாகலம்
ADDED : நவ 21, 2026 04:47 AM
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இடைப்பாடி:இடைப்பாடி, பூமணியூரில் உள்ள விநாயகர், மாரியம்மன் கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் நேற்று நடந்தது. இரண்டு கால யாகசாலை வேள்வி முடிந்து, சிவாச்சாரியார்கள், கோபுர கலசங்கள் மீது புனித நீரை ஊற்றினர். பின் அந்த நீர், அங்கு திரண்டிருந்த பக்தர்கள் மீது தெளிக்கப்பட்டது. ஊர் முக்கிய பிரமுகர்கள் உள்பட பலர் தரிசனம் செய்தனர்.
அதேபோல் ஆத்துார், அம்மம்பாளையம் ஊராட்சி காந்திபுரத்தில் உள்ள ஆதிபராசக்தி அம்மன் கோவில் கும்பாபிேஷக விழா நேற்று நடந்தது. அதில் கோபுர கலசத்துக்கு புனித நீர் ஊற்றி சிவாச்சாரியர்கள் கும்பாபிேஷகத்தை நடத்தி வைத்தனர். ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபட்டனர்.