தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கும்பாபிேஷக விழா

கும்பாபிேஷக விழா

கும்பாபிேஷக விழா

ADDED : அக் 31, 2026 06:09 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 31, 2026 06:09 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

தலைவாசல்:தலைவாசல் அருகே புளியங்குறிச்சியில் உள்ள, முத்துகுமாரசுவாமி, தையல்நாயகி சமேத வைத்தியநாத சுவாமி கோவிலில் கடந்த, 29ல் கும்பாபிேஷக விழா காப்பு கட்டுதல், சக்தி அழைத்தல் நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது.

நேற்று, 4ம் கால யாக பூஜை முடிந்த பின், புண்ணிய நதிகளில் இருந்து எடுத்து வந்த புனித நீரை, கோவில் கோபுர கலசங்களில், சிவாச்சாரியர்கள் ஊற்றி கும்பாபிேஷகம் செய்து வைத்தனர். முத்துகுமாரசுவாமி, தையல்நாயகி சமேத வைத்தியநாத சுவாமிக்கு புஷ்ப அலங்காரம் செய்து

தீபாராதனை காட்டினர். ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபட்டனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us