/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கும்பாபிேஷக விழா
ADDED : அக் 31, 2026 06:09 AM
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தலைவாசல்:தலைவாசல்
அருகே புளியங்குறிச்சியில் உள்ள, முத்துகுமாரசுவாமி,
தையல்நாயகி சமேத வைத்தியநாத சுவாமி கோவிலில் கடந்த, 29ல்
கும்பாபிேஷக விழா காப்பு கட்டுதல், சக்தி அழைத்தல் நிகழ்ச்சியுடன்
தொடங்கியது.
நேற்று, 4ம் கால யாக பூஜை முடிந்த பின், புண்ணிய
நதிகளில் இருந்து எடுத்து வந்த புனித நீரை, கோவில் கோபுர கலசங்களில்,
சிவாச்சாரியர்கள் ஊற்றி கும்பாபிேஷகம் செய்து வைத்தனர்.
முத்துகுமாரசுவாமி, தையல்நாயகி சமேத வைத்தியநாத சுவாமிக்கு
புஷ்ப அலங்காரம் செய்து
தீபாராதனை காட்டினர். ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபட்டனர்.