/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ குண்டு மல்லி கிலோ ரூ.1,200
ADDED : நவ 20, 2026 01:05 AM
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சேலம்: சேலம், வ.உ.சி., மார்க்கெட்டில் கடந்த, 16ல் குண்டுமல்லி ஒரு கிலோ, 700 ரூபாய்க்கு விற்றது.
ஆனால் நேற்று, 500 ரூபாய் உயர்ந்து, 1,200 ரூபாயாக அதிகரித்தது. அதேபோல், 400க்கு விற்ற முல்லை பூ, 700 ரூபாய்; 240க்கு விற்ற சாமந்தி, 280 முதல், 320 ரூபாய் ரூபாய் வரை விற்பனையானது.இதுகுறித்து வியாபாரிகள் கூறுகையில், 'நவ., 20ல்(இன்று) சுபமுகூர்த்த நாள், 24ல் கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவை முன்னிட்டு பூக்கள் விலை உயர்ந்துள்ளது' என்றனர்