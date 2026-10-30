/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/வாலிபர் மீது பாய்ந்தது 'குண்டாஸ்'
ADDED : அக் 29, 2026 04:03 AM
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சேலம்: இடங்கணசாலை, கே.கே.நகரை சேர்ந்தவர் மோகன்ராஜ், 26. சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான இவர், கடந்த மாதம் மகுடஞ்சாவடி அருகே ஒரு வீட்டில் அத்துமீறி நுழைந்து, பொருட்களை உடைத்து சேதப்
படுத்தியதோடு, கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட அவர் மீது, ஏற்கனவே மகுடஞ்சாவடி ஸ்டேஷனில், இரு கொலை மிரட்டல், மற்ற ஸ்டேஷன்களில் இரு கொலை மிரட்டல் வழக்கு கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது. இதனால் அவரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய, எஸ்.பி., குத்தாலிங்கம் பரிந்துரைத்தார். அதை ஏற்று, சேலம் கலெக்டர் இளம்பகவத் நேற்று உத்தரவிட்டார். இதனால் மோகன்ராஜ், ஓராண்டுக்கு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.