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அணையில் மீன்பிடித்தபோது சேற்றில் சிக்கி தொழிலாளி பலி
அணையில் மீன்பிடித்தபோது சேற்றில் சிக்கி தொழிலாளி பலி
UPDATED : அக் 22, 2026 07:45 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:29 PM
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ஓமலுார்: தர்மபுரி மாவட்டம் நல்லம்பள்ளி, பாளையம்புதுாரை சேர்ந்தவர் ரஞ்சித்குமார், 25. கூலித்தொழிலாளி. இவரது மனைவி மாதம்மாள், 23. இவர், 8 மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளார். இன்று (அக்.,22) காலை, 10:30 மணிக்கு ரஞ்சித்குமார், சேலம் மாவட்ட எல்லையில் உள்ள தொப்பையாறு அணை பகுதிக்கு, மீன்பிடிக்க சென்றார். அப்போது மூழ்கிய அவர், சேற்றில் சிக்கியுள்ளார்.
இதுகுறித்து காடையாம்பட்டி தீயணைப்பு, வருவாய்த்துறையினர், தீவட்டிப்பட்டி போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. விரைந்து வந்த போலீசார், அப்பகுதி மக்கள் உதவியுடன், ரஞ்சித்குமாரை சடலமாக மீட்டு விசாரிக்கின்றனர்.