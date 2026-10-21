வேன் மீது பைக் மோதி தொழிலாளி சாவு

ADDED : அக் 21, 2026 05:11 AM
சேலம்;நாமக்கல்
மாவட்டம் கூணவேலம்பட்டி, அருந்ததியர் தெருவை சேர்ந்தவர் பிரபு
கண்ணன், 25. இவர், தாய், சகோதரியுடன், சில பொருட்கள் வாங்க, மாருதி
ஆம்னி வேனில் நேற்று சேலம், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தார்.
இரவு, 9:30
மணிக்கு அங்குள்ள காந்தி சிலை அருகே சென்றபோது, எதிரே ஹெல்மெட்
அணியாமல், 'ஹோண்டா சைன்' பைக்கில் வந்தவர்கள் மோதினர். பைக்கை
ஓட்டியவர், சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார். பைக்கில் வந்த மற்ற இருவர்,
படுகாயம் அடைந்தனர்.
அவர்களை, மக்கள் மீட்டு, சேலம் அரசு
மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். டவுன் போலீசார் விசாரணையில்,
இறந்தவர், சேலம், கிச்சிப்பாளையம், பச்சப்பட்டியை சேர்ந்த
கூலித்தொழிலாளி முத்துசாமி, 36, என்பதும், உடன் வந்தவர்கள், அதே
பகுதியை சேர்ந்த அவரது நண்பர்கள் இஸ்மாயில், 42, பாபு, 36 என்பதும்
தெரியவந்தது. தொடர்ந்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.