/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/வேகத்தடையால் விபத்து தொழிலாளி பலி
UPDATED : நவ 20, 2026 02:14 AM
ADDED : நவ 20, 2026 01:22 AM
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சேலம்: சேலம், அம்மாபேட்டை, குகை பிள்ளையார் கோவில் தெருவை சேர்ந்த, தேவராஜ் மகன் கார்த்திக், 30. வெள்ளி பட்டறை தொழிலாளியான இவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை.
இவர் நேற்று முன்தினம் அதிகாலை, 3:30 மணிக்கு, புதுச்சேரியில் இருந்து, 'யமஹா' பைக்கில் வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருந்தார்.அம்மாபேட்டை முன்னாள் ராணுவத்தினர் குடியிருப்பு பகுதி அருகே வந்தபோது, அங்கிருந்த வேகத்தடையில் பைக் ஏறி இறங்கியதில் நிலைதடுமாறி விழுந்தார். ஹெல்மெட் அணியாததால், தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு, சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார். அம்மாபேட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.