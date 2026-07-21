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சிறு, குறு தொழில் குறைபாடு; நேரில் கேட்ட-றிந்த அமைச்சர்

சிறு, குறு தொழில் குறைபாடு; நேரில் கேட்ட-றிந்த அமைச்சர்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 AM

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சேலம்; தமிழக சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறு-வனங்கள் துறை அமைச்சர் மதன்ராஜா, நேற்று சேலம் மாவட்டத்தில் இயங்கும், பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களை ஆய்வு செய்தார்.

அதன்பின் அவர் கூறியதாவது:

வரும் 2036க்குள், 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொரு-ளாதாரம் கொண்ட மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சிறு, குறு நிறுவனங்கள் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை அடையும் போதுதான், பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு செல்ல முடியும். அதனால், அந்நிறுவனங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.அதன் ஒரு பகுதியாக, மாவட்ட தொழில் மையம் மூலமாக பயனடைந்த பயனாளிகளின் தொழில் நிறுவனங்களை ஆய்வு செய்து, அவர்களுக்கு ஏற்படும் செலவினங்கள், குறைபாடுகள், வளர்ச்-சிக்கு தேவையான வழிவகைகள் எவ்வாறு மேற்-கொள்வது குறித்து கேட்டறியப்பட்டு வருகின்-றன. தற்போது, நாட்டின் ஜிடிபி-யில், தமிழ-கத்தின் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்-துறை, 30 சதவீதம் பங்களிப்பை வழங்கி, இந்திய அளவில், 2வது இடத்தில் உள்ளது. இனிவரும் காலங்களில் மேலும் முன்னேறி, முதல் இடத்தை பிடிக்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இவ்வாறு கூறினார்.

தொடர்ந்து, மாவட்ட தொழில்மைய அலுவல-கத்தில் ஜவ்வரிசி உற்பத்தியாளர் சங்கம், சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் சங்க நிர்வாகிகளுடன் அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார். பிறகு, சேகோ சர்வ் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார்.

எம்.எல்.ஏ.,க்கள் லட்சுமணன், சிவக்குமார், பழ-னிவேல் உள்பட துறை அதிகாரிகள்

உடனிருந்தனர்.

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