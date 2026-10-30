லட்சக்கணக்கில் காலியிடம்: அரசு ஊழியர்கள் தர்ணா

ADDED : அக் 29, 2026 03:59 AM
சேலம்: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க, சேலம் மாவட்ட மையம் சார்பில், 20 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் தர்ணா நேற்று நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் அர்த்தனாரி தலைமை வகித்தார். மாநில துணை பொதுச்
செயலர் மகாலிங்கம், போராட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்ட விதிமுறைகளை உடனே வெளியிடுதல்; 2002ல் பணிநீக்கப்பட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறை பணியாளர்களின், 41 மாத பணிநீக்க காலத்தை, உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி முறைப்படுத்தல்; அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள லட்சக்கணக்கான காலி பணியிடங்களை உடனே நிரப்புதல்; தொழில் பயிற்சி நிலையத்தில் பணியாற்றும் பயிற்றுனர்கள், உதவி
யாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்தல் என்பன உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
மாவட்ட துணைத்தலைவர்கள் ராணி, கலைவாணன் அந்தோணி, இணை செயலர்கள் அமராவதி, கார்த்தி கேயன், ரமேஷ்குமார், மாவட்ட செயலர் சுரேஷ் உள்ளிட்ட ஊழியர்கள், தற்செயல் விடுப்பு எடுத்து போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.