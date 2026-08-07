உலக நன்மைக்கு லட்சார்ச்சனை பூஜை

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:06 AM
சேலம்: வெயில் தாக்கம் குறைந்து நல்ல மழை பொழிந்து, உலக மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டி, சேலம், உத்தமசோழ-புரம் கரபுரநாதர் கோவிலில் லட்சார்ச்சனை சிறப்பு பூஜை நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது.
காலை முதல் மாலை வரை கரபுரநாதருக்கு லட்சார்ச்சனை செய்-யப்பட்டது. இதற்காக அதிகார மண்டபத்தில் பெரியநாயகி அம்மன் சமேத கரபுரநாதர் உற்சவரை அலங்கரித்து, 11 சிவாச்சா-ரியார்கள், ஒரு லட்சம் தடவை, 'வில்வ' இலைகள் மற்றும் மலர்-களால், ருத்ர பாராயணம் செய்து லட்சார்ச்சனை செய்தனர். மாலையில் அர்ச்சனை செய்த மலர்களால், மூலவருக்கு அபிேஷகம் செய்து பூஜை நடந்தது.நேற்று உற்சவர் பெரிய நாயகி அம்மனை அலங்கரித்து, 11 சிவாச்-சாரியார்கள், 'மஞ்சள் குங்குமம்' கொண்டு, 'லலித சகஸ்ர நாமம்' பாராயணம் செய்து லட்சார்ச்சனை நடத்தினர். மாலையில் குங்கு-மத்தால் அபிேஷகம் செய்து பூஜை நடந்தது. பவுர்ணமியை ஒட்டி, அம்மனை மரத்தேரில் எழுந்தருள செய்து, பக்தர்கள் கோவிலை சுற்றி இழுத்து வந்து வழிபட்டனர்.