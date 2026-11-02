லஷ்மியின் தீபாவளி இனிப்பு கொண்டாட்டம்

ADDED : நவ 02, 2026 02:12 AM
சேலம்: சேலம், லஷ்மி குரூப்ஸின், தீபாவளி இனிப்பு கொண்டாட்டம், வரும், 4 முதல், 8 வரை என, 5 நாட்கள் நடக்க உள்ளது.
இதுகுறித்து, லஷ்மி குரூப் நிர்வாக இயக்குனர் குமார், இயக்குனர்கள் முத்துராஜா, பிரபு, வெங்கட்ராகவன் மற்றும் ஸ்ரீநாத்குமார் கூறியதாவது:
பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் தலைமை தபால் நிலையம் எதிரே மற்றும் சோனா கல்லுாரி எதிரே உள்ள லக்ஷ்மி ஹோட்டல்ஸ், ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் பேக்கரி; செரி ரோடு டாக்டர் சுப்பராயன் சாலை மற்றும் அருணாசல ஆசாரி தெரு மற்றும் உடையாப்பட்டி பைபாஸில் உள்ள லஷ்மி ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் பேக்கரி; புது பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே பிருந்தாவன் சாலையில் உள்ள ஹோட்டல் லஷ்மி பிரகாஷ் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் பேக்கரி; ஓமலுார் பிரதான சாலையில் போத்தீஸ் அருகே உள்ள லஷ்மி ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் பேக்கரி, பழமுதிர்ச்சோலை மற்றும் ஐஸ்கிரீம் ஆகிய, 7 கிளைகளிலும் இந்த இனிப்பு கொண்டாட்டம் நடக்க உள்ளது. இதில் தினம் தினம் புதுவகை இனிப்பு, கார வகைகளை அறிமுகப்படுத்துகிறோம்.
தீபாவளி கிப்ட் பாக்ஸாக சாதா ஸ்வீட் பாக்ஸ் 400 கிராம் - 190 ரூபாய், 800 கிராம் - 380; ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் பாக்ஸ் 400 கிராம் - 230 ரூபாய், 800 கிராம் - 460; வி.ஐ.பி., ஸ்வீட் பாக்ஸ் 400 கிராம் - 270 ரூபாய், 800 கிராம் - 540 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். ஸ்வீட் வகைகள், 300 முதல், 1,300 ரூபாய், கார வகைகள், 320 முதல், 480 ரூபாய் வரை கிடைக்கும். புது அறிமுகமாக காம்போ ஆபர், பிக் பக்கெட் 490 ரூபாய், ஸ்மால் பக்கெட், 400, பக்லாவா கிப்ட் பாக்ஸ், 400, காஜி லட்டு காம்போ பாக்ஸ், 180 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். இனிப்பு கொண்டாட்டத்தில் அனைவரும் பங்கேற்று ஊக்குவிக்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.