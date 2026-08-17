மண் கொட்டிய டிராக்டர் பறிமுதல்: தாசில்தாரை கண்டித்து சாலை மறியல்
மண் கொட்டிய டிராக்டர் பறிமுதல்: தாசில்தாரை கண்டித்து சாலை மறியல்
ADDED : ஆக 13, 2026 02:58 AM
ஓமலுார்: காடையாம்பட்டி, கஞ்சநாயக்கன்பட்டியில் உள்ள வடமனேரியில் மண் அள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று, ஏரியில் இருந்து மண் அள்ளியவர், மூக்கனுாருக்கு செல்ல அனுமதி பெற்-றிருந்த நிலையில், தாராபுரத்தில் கொட்டினார். தாசில்தார்
கருணாகரன் தலைமையில் வருவாய்த்துறையினர், டிராக்டரை பறிமுதல் செய்து, தீவட்டிப்பட்டி போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
இதை கண்டித்து காடையாம்பட்டி வட்டார டிப்பர் லாரி மற்றும் டிராக்டர் உரிமையாளர்கள், தாலுகா அலுவலக வளாகத்-துக்குள், போராட்டம் நடத்தினர். இதனால் மக்கள், அலுவ-லர்கள், உள்ளே, வெளியே செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.அப்போதும் தாசில்தார் பேச்சுக்கு அழைக்கவில்லை எனக்கூறி, போராட்டக்காரர்கள், காடையாம்பட்டி - டேனிஷ்பேட்டை பிர-தான சாலையில், மதியம், 3:30 மணிக்கு மறியலில் ஈடுபட்டனர். போக்கு
வரத்து பாதிக்கப்பட்டது. பின்னர், தீவட்டிப்பட்டி போலீசார், தாசில்தார்
கருணாகரன் பேச்சு நடத்தினர். 4:30 மணிக்கு, மறியலை கைவிட்-டனர். இருப்பினும் வேறு பட்டா நிலத்தில் மண் கொட்டக்கூ-டாது; தவறு நடந்தால் வாகனம் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்-படும் என, தாசில்தார் உறுதிபட
தெரிவித்தார்.