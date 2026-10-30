/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பட்டாசு கடை உரிமம் வரும் 31 கடைசி நாள்
ADDED : அக் 29, 2026 03:56 AM
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சேலம்: நவ., 8ல் தீபாவளியை முன்னிட்டு, சேலம் மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் வைக்க தற்காலிக உரிமம் பெற விரும்புவோர்,
இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க அக்., 18 வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது விண்ணப்பத்தை பதிவேற்றம் செய்ய, வரும், 31 வரை நீட்டித்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதனால் தற்காலிக பட்டாசு கடை உரிமம் பெற விரும்புவோர், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என, டி.ஆர்.ஓ., ரவிக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.