வக்கீலிடம் கைவரிசை 4 பேர் சுற்றிவளைப்பு

ADDED : அக் 30, 2026 01:04 AM
சேலம்: தர்மபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம், கிருஷ்ணாபுரத்தை சேர்ந்தவர் கணேசன், 27. சேலம், எம்.டி.எஸ்., நகரில் வாடகை வீட்டில் தங்கி, சேலம் நீதிமன்றத்தில் வக்கீலாக பணிபுரிகிறார்.
அவர் கடந்த, 25 மாலை, சேலம், முள்ளுவாடி கேட் ரயில் தண்டவாளப்பகுதியில் சென்றபோது, மர்ம நபர்கள், கத்திமுனையில் மிரட்டி, நகை, பணத்தை பறித்துச்சென்றனர். அவர் புகாரில், '62,500 ரூபாய் மதிப்பில், 1.2 பவுன் தங்கச்சங்கிலி, 10,000 ரூபாய் மதிப்பில், 50 கிராம் வெள்ளி காப்பு, 3,460 ரூபாய் என, 75,960 ரூபாய் மதிப்பில் நகை, பணம் பறிபோனது' என கூறியிருந்தார்.
சேலம் ரயில்வே போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்தனர். அதில் கிச்சிப்பாளையத்தை சேர்ந்த, தினேஷ்குமார் 22, குணசீலன், 30, கவுதமேஸ்வரன்,34 ெஷரீபா, 37, ஆகியோர் கைவரிசை காட்டியது தெரிந்தது. அவர்கள் நேற்று, அணைமேடு பாலத்தின் கீழ் அமர்ந்திருந்தபோது, போலீசார் சுற்றிவளைத்து கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து, 1.2 பவுன் தங்க சங்கிலி, 25 கிராம் வெள்ளி காப்பு மீட்கப்பட்டது.
மான், அணில் வேட்டை