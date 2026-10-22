ஆயுத பூஜைக்கு லஷ்மி ஹோட்டல், ஸ்வீட்ஸில் 1 கிலோ இனிப்புக்கு கால் கிலோ காரம் இலவசம்
ஆயுத பூஜைக்கு லஷ்மி ஹோட்டல், ஸ்வீட்ஸில் 1 கிலோ இனிப்புக்கு கால் கிலோ காரம் இலவசம்
ADDED : அக் 19, 2026 01:10 AM
சேலம்: ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு சேலத்தில் செயல்படும் லஷ்மி ஹோட்டல் மற்றும் ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனத்தில் நேற்று முதல், வரும், 20 வரை, ஒரு கிலோ ஸ்வீட் வாங்குபவர்களுக்கு(பன்னீர் ஜாங்கிரி, நெல்லை லட்டு, ஸ்வீட் பூந்தி தவிர்த்து) கால் கிலோ காரம் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
ஆயுத பூஜை ஸ்பெஷலாக, காஜி பாதாம் கச்சோரி, காஜி குல்-கந்து கச்சோரி, காஜி மோதி பேடா, காஜி பட்டர் ஸ்காட்ச் ரோல், காஜி பிஸ்தா பைட், காஜி மாவா பைட், காஜி சாக்லேட் பைட், காஜி ஆரஞ்ச் பைட், காஜி மைசூர்பாகு, கருப்பட்டியில் லட்டு, மிட்டாய், அல்வா, வெண்ணிலா பைட் மற்றும் சுகர்லஸ் லட்டு, பேடா, நோ சுகர் கசூர் பர்பி, நோ சுகர் கேசர் பர்பி உள்ளிட்ட ஸ்வீட் வகைகள் விற்கப்படுகின்றன.
அதேபோல் பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி லட்டு, நெய் மினி அதிரசம், தீபாவளி ஆர்டர்களுக்கு மட்டும். சாதா ஸ்வீட் பாக்ஸ், 400 கிராம் - 190 ரூபாய்; 800 கிராம் - 380 ரூபாய்; ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் பாக்ஸ், 400 கிராம் - 230 ரூபாய்-; 800 கிராம் - 460 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.அதனால் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள லக்ஷ்மி ஹோட்டல்ஸ், ஸ்வீட்ஸ், பேக்கரி; பேலஸ் தியேட்டர் எதிரே டாக்டர் சுப்பராயன் சாலை மற்றும் அருணாசல ஆசாரி தெரு ஆகிய இடங்களில் லஷ்மி ஸ்வீட்ஸ், பேக்கரி; புது பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே பிருந்தாவன் சாலையில் ஹோட்டல் லஷ்மி பிரகாஷ், ஸ்வீட்ஸ், பேக்கரி; ஓமலுார் பிரதான சாலையில், டி.வி.எஸ்., பஸ் ஸ்டாப் அருகே லஷ்மி ஸ்வீட்ஸ், பழமுதிர்ச்-சோலை, ஐஸ்கிரீம், பேக்கரி; சோனா கல்லுாரி எதிரே லஷ்மி ஹோட்டல்ஸ், ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் பேக்கரி; சேலம், உடையாப்-பட்டி பைபாஸில் லக்ஷ்மி ஸ்வீட்ஸ் பேக்கரி இடங்களில் செயல்-பட்டு வருகிறது.