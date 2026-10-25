/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/மது விற்பனை 4 பேர் கைது
ADDED : அக் 05, 2026 01:04 AM
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தாரமங்கலம்: தாரமங்கலம் போலீசார் நேற்று, கருக்கல்வாடியில் ரோந்து சென்-றனர்.
அப்போது கருக்கல்வாடி புதுாரை சேர்ந்த மாயவன், 77, கந்தம்பிச்சனுார் சரவணன், 49, கருக்கல்வாடி சேட்டு, 38, ஆகியோர், வீடுகள் அருகே மது பாட்டில்களை வைத்து விற்ப-னையில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடமிருந்து, 22 மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார், 3 பேரையும் கைது செய்து ஸ்டேஷன் ஜாமினில் விடுவித்தனர்.அதேபோல் ராமிரெட்டிப்பட்டி பள்ளிகொண்டான்வளவை சேர்ந்த பிரகாஷ், 38, காந்தி ஜெயந்தியன்று, வீடு அருகே மது-பானம் விற்றார். அவரை கைது செய்த போலீசார், 26 மது பாட்-டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.