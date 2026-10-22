தனியார் பஸ்களின் வாழ்வாதாரம் அடியோடு பாதிப்பு:பஸ் உரிமையாளர்கள் குமுறல்
தனியார் பஸ்களின் வாழ்வாதாரம் அடியோடு பாதிப்பு:பஸ் உரிமையாளர்கள் குமுறல்
UPDATED : அக் 15, 2026 03:27 AM
ADDED : அக் 15, 2026 02:42 AM
மகளிருக்கான வெற்றி பயண திட்டத்தால் தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள், கடும் வருவாய் இழப்பை சந்தித்துள்ளதோடு, பஸ் தொழிலே முடங்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இதற்கு மாற்று வழியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
சேலம் மாவட்ட தனியார் பஸ் உரிமையாளர் சங்க செயலர் ரவீந்-திரன் கூறியதாவது:வெற்றிப் பயணம் அறிவித்து, 10 நாட்களில் தனியார் புறநகர் பஸ்கள் அனைத்து வழித்தடத்திலும், 50 முதல், 60 சதவீதம் வரை, வருவாய் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. தனியார் பஸ்-களின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற, அரசு பஸ்களின் கால நேரத்தை முறைப்படுத்த வேண்டும். வெற்றிப்பயண திட்டத்தில் தனியார் பஸ்களை இணைக்க வேண்டும். தனியார் பஸ் கட்ட-ணத்தை உயர்த்த வேண்டும். வெற்றிப்பயண திட்டத்தில், 'ஸ்மார்ட் கார்டு' திட்டம் கொண்டு வர வேண்டும். அதில், 3,000 ரூபாய் வரை வங்கியில் செலுத்தி, எந்த பஸ்களில் வேண்டுமா-னாலும் பயணிக்கலாம் என, வரையறை
செய்ய வேண்டும்.
சரவணன், ஆட்டோ டிரைவர், அம்மாபேட்டை, சேலம்: கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில் கொண்டுவந்த, விடியல் பய-ணத்தால், பெரியளவில் தாக்கம் ஏற்படவில்லை. ஏனென்றால், பஸ்சில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், மகளிர் ஆட்-டோவிலும் பயணம் செய்தனர். ஆனால், தற்போதைய, த.வெ.க., அரசின், 'வெற்றிப்பயணம்' திட்டத்தால், வாழ்வாதாரத்-தையே இழக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம். முன்-பெல்லாம் அம்மாபேட்டையில் இருந்து புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் செல்ல நகர பஸ்கள் அதிகளவில் இருக்காது, அதனால் ஆட்-டோவில் பயணம் செய்தனர். ஆனால், தற்போது அம்மாபேட்-டையில் ரூட் பஸ்சில் ஏறி, புதிய பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு கட்டண-மின்றி சென்றுவிடுகின்றனர். இதனால் வெறும் பஸ்சை இயக்கி வருகிறோம். தமிழக அரசு இருக்க ஏதேனும் திட்டமோ
அல்லது உதவித்தொகையோ வழங்க வேண்டும்.
சீனிவாசன், எம்.ஆர்.ஆர்., பஸ் உரிமையாளர், சேலம்: த.வெ.க.,வின், 'வெற்றிப்பயணம்' திட்டத்தால், எங்கள் வாழ்க்-கையே போய்விட்டது. கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில் நகர பஸ்-களில், 'விடியல் பயணம்' கொண்டுவந்தபோது, இழப்பு ஏற்பட ஆரம்பித்தது. அதை சமாளித்து தொழிலை நடத்தி வந்தோம். ஆனால், கடந்த, 10 நாட்களாக ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்-ததுபோக, 500 ரூபாய் மீதம் இருந்தாலே பெரிதாக தெரிகிறது. இந்த தொழிலை நம்பி லட்சக்கணக்கான மக்கள் உள்ளனர். என்ன செய்வது என்றே தெரியாமல் விழி பிதுங்கி நிற்கிறோம். 15,000 ரூபாய் சம்பளம் பெறும் பெண்களுக்கு இலவசம் வழங்-கலாம். ஆனால், அரசு துறை மற்றும் அதிகம் சம்பளம் வாங்கும் பெண்களுக்கு இலவசம் வேண்டாம். இல்லையென்றால் இலவச பயண திட்டத்தில் எங்களையும் இணைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஆத்துார் ஆட்டோ டிரைவர் பி.இளையராஜா, 50, கூறியதாவது: கடந்த, 20 ஆண்டுகளாக, ேஷர் ஆட்டோ ஓட்டி வருகிறேன். வெற்றி பயண திட்டத்துக்கு பின், ஆட்டோவில் பெண்கள் வரு-வது குறைந்துவிட்டது. சில நேரங்களில் காலியாக ஓட்டிச்செல்-கிறோம். டீசல் கட்டுப்படியாகாததால், பலர் ஆட்டோக்களை ஓட்-டவில்லை. ஈரோடில் இருந்து, 4 பெண்கள், அரசு பஸ்சில் வந்து, இங்குள்ள ேஹாட்டலில் சாப்பிட்டு செல்கின்றனர். விடுமுறை, மின்தடை நேரங்களில், 'ஜாலி' பயணத்துக்கு, இத்திட்டத்தை பயன்படுத்திக்கொள்கின்றனர். அரசுக்கு தான் வெற்றிப்பயணம்; எங்களுக்கு சோதனைப்பயணம் தான்.
தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பு சேலம் மாவட்ட தலைவர் பெரியசாமி கூறியதாவது: வெற்றிப்பயண திட்டத்தால் நகர் புறங்-களில் கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக உள்ளூர் மக்-களை நம்பி, கடை வைத்துள்ள வியாபாரிகளுக்கு, 20 முதல், 30 சதவீத வருவாய் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மளிகை கடை மட்டு-மின்றி, பஸ், ஆட்டோ, கார் உள்ளிட்ட துறைகளும் பாதிக்கப்பட்-டுள்ளன. 10 நாட்களில், மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து, சேலம் வந்து பொருட்களை வாங்கும் பெண்கள் எண்-ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
நகரங்களுக்கு நகரும் வியாபாரம்;
சிதையும் கிராம பொருளாதாரம்
மகளிருக்கு இலவச பஸ் பயணத்திட்டத்தால், அவர்கள் நகரங்-களை நோக்கி பொருட்கள் வாங்க செல்வதால், கிராமங்களில் உள்ள சிறு வணிகர்கள் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில், குறிப்பிட்ட டவுன் பஸ்களில் மட்டும் மகளிருக்கு கட்டணமில்லா சேவை வழங்கப்-பட்டது. தற்போது தொலைதுார பஸ்களிலும் மகளிருக்கு இலவச பயணம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் தனியார் பஸ்கள், ஆட்டோ ஓட்டுதல் உள்ளிட்ட தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராமப்புற வியாபாரங்களும் மெல்ல மெல்ல, நகர்புறத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றன. குறிப்பாக மளிகை பொருட்கள், காய்கறி, ஜவுளி உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்கு, மகளிர், இலவச பயணத்தை பயன்படுத்தி அருகே உள்ள நகரம் மற்றும் பெருநகரங்களுக்கு வரத்தொடங்கியள்ளனர். நகர்புறங்களில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட், ஜவுளி கடை, மொத்த மளிகை வியா-பார கடைகளில், தள்ளுபடி விலையில் பொருட்களை வாங்குகின்-றனர். இதனால் கிராமப்புற ஜவுளி, மளிகை, வாரச்சந்தைகள், பல்-வேறு சில்லரை வர்த்தகம் பாதிக்கத்தொடங்கியுள்ளன.
இதுகுறித்து, கிராமப்புற வணிகர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
பெருநகரங்களில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள், பெரிய ஜவு-ளிக்கடைக்காரர்கள், ஒட்டுமொத்தமாக நாடு முழுதும் கொள்-முதல் செய்வதால், மிகக்குறைந்த விலைக்கு விற்கின்றனர். மொத்த வியாபாரிகள் கூட, அந்த விலைக்கு கொடுப்பதில்லை. அதனால் கிராமப்புற வணிகர்கள் கூட, அதுபோன்ற கடைகளில் வாங்கி, லாபம் வைத்து விற்கும் நிலை இருந்தது.
தற்போது அனைத்து பஸ்களிலும் மகளிர் பயணிக்க இலவசம் என்பதால், இல்லத்தரசிகள், பஸ்களில் நகரங்களுக்கு சென்று பொருட்கள் வாங்கத்தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் கிராமப்புற பொருளாதாரம், நகரத்தை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது. ஏற்-கனவே மிகக்குறைந்த வியாபாரத்தால் தள்ளாடிய சிறு வணி-கர்கள், மேலும் பாதிப்புக்குள்ளாகி, கடைகளை மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர்.
கிராமத்தில் சம்பாதித்தாலும், அவற்றை நகரத்துக்கு கொண்டு சென்று செலவு செய்கின்றனர். இதனால் கிராமங்களில் பணப்பு-ழக்கம் சரியத்தொடங்கியுள்ளது. இது கிராம வளர்ச்சியை பாதிக்கும். உள்ளூர் வியாபாரம் நலிவடைவதால், கிராமப்புற சிறு கடைகளில் வேலை செய்வோர், சுமை துாக்கும் தொழிலாளிகள், உள்ளூர் வினியோகஸ்தர்களின் வேலைவாய்ப்புகள் பறிபோகும்.
நகரங்களுக்கு செல்லும்போதே துணி தைப்பது, அழகு நிலை-யங்கள், உணவகங்களுக்கும் செலவிடுவதால், உள்ளூரில் செயல்-படும் சிறு சேவை தொழில்களும் வாடிக்கையாளர்களை இழந்து வருகின்றன. கிராமப்பகுதிகளில் உள்ள பெண் தொழிலாளர்கள் பெரும்பாலும், நகரங்களுக்கு பல்வேறு பணிகளுக்கு செல்லத்-தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் கிராமங்களில் விவசாயம், கட்டு-மானம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்களுக்கு ஆட்கள் பற்றாக்-குறை அதிகரித்துள்ளது.
இலவச பஸ் பயணத்திட்டம் மகளிருக்கு உதவியாக இருந்-தாலும், மறுபுறம் கிராமப்புற சிறு பொருளாதார கட்டமைப்பை மெல்ல மெல்ல சிதைத்து வருகிறது. இதை கவனத்தில் கொண்டு, ஊரக சிறு வணிகர்களை காக்க, மாற்றுத்திட்டங்களை அரசு பரிசீ-லிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.