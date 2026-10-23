மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ரூ.1,720 கோடி கடன் வழங்கல்
மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ரூ.1,720 கோடி கடன் வழங்கல்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:47 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:41 PM
சேலம்: சேலத்தில், மாவட்ட மகளிர் திட்டம் சார்பில், மாவட்ட அளவில் வங்கியாளர்களுக்கான கருத்தரங்கம், இன்று (அக்.,22) நடந்தது. அதில், கலெக்டர் இளம் பகவத் பேசியதாவது:
சேலம் மாவட்ட ஊரக பகுதிகளில், 15 ஆயிரத்து 931, நகர்புறங்களில், 5,491 என, 21 ஆயிரத்து 422 மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் செயல்படுகின்றன. 2.47 லட்சம் பேர் உறுப்பினர்களாக இடம்பெற்று, வங்கி அமைப்புகளோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மாவட்டத்தில், 2025 - 26ம் ஆண்டு, 22 ஆயிரத்து 322 மகளிர் குழுக்களுக்கு, 1,720 கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்பட்டு, இலக்கு எட்டப்பட்டது. 2026 - 27ல், 17 ஆயிரத்து 805 குழுக்களுக்கு, 1,614 கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில் தற்போது வரை, 49.48 சதவீதம் எட்டப்பட்டுள்ளது. பெண்கள் வாங்கும் சிறு கடன்களில் கூட திரும்ப செலுத்தும் அர்ப்பணிப்பு, நாணயம், மிக அதிகமாக உள்ளது. அதனால், தகுதியான மகளிர் சுய உதவி குழுக்களின் கடன் விண்ணப்பங்களை, வங்கியாளர்கள் உரிய காலத்தில் பரிசீலித்து கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
திட்ட இயக்குனர் கோமகன், மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளர் செந்தில்குமார், உதவி திட்ட அலுவலர் செங்கோட்டுவேல் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.