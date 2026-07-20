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30ல் மதுக்கடைக்கு பூட்டு: இ.கம்யூ., முடிவு

30ல் மதுக்கடைக்கு பூட்டு: இ.கம்யூ., முடிவு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:22 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:22 AM

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நங்கவள்ளி: இ.கம்யூ., நங்கவள்ளி ஒன்றிய குழு கூட்டம், வனவாசியில் நேற்று நடந்தது. ஒன்றிய பொருளாளர் அருணாசலம் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலர் செல்வராஜ் பேசினார். தொடர்ந்து ஒன்றிய செயலராக கிருஷ்ணன், துணை செயலராக சண்முகம் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

அதில் வனவாசி டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக்கோரி, கடந்த ஜூன், 25ல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. நடவடிக்கை இல்லா-ததால், வரும், 30ல், டாஸ்மாக் கடைக்கு பூட்டு போடும் போராட்டம் நடத்தப்படும்; பள்ளி, கல்லுாரி நேரங்களில் கூடுதல் பஸ்களை இயக்க வேண்டும் என்பன உள்பட, 5 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

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