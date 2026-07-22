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தாழ்வாக பறந்த விமானங்கள் கெங்கவல்லி மக்கள் கலக்கம்

தாழ்வாக பறந்த விமானங்கள் கெங்கவல்லி மக்கள் கலக்கம்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:32 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:32 AM

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ஆத்துார்:கெங்கவல்லி, தெடாவூர், நடுவலுார், ஆணையாம்பட்டி, வீரகனுார் பகுதிகளில் நேற்று காலை, 11:00 மணிக்கு அடுத்தடுத்து விமானங்கள் தாழ்வாக பறந்து சென்றன. அதிக சத்ததுடன் பறந்ததால், மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து பார்த்தனர்.

அப்போது, 3 ஹெலிகாப்டர்கள், 2 ஜெட்(பயிற்சி விமானம்) என, 5 விமானங்கள், அடுத்தடுத்து பறந்தன. தாழ்வாக பறந்ததோடு, ஒரே பகுதியில் சிறிது நேரம் வட்டமடித்தன. இதுகுறித்து வருவாய்த்துறையினர் கூறுகையில், 'தஞ்சாவூரில் நவீனப்படுத்தப்பட்ட விமான தளம், 2013 முதல் செயல்படு

கிறது. அங்கிருந்து பயிற்சி விமானங்கள் வந்து செல்கின்றன. மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை' என்றனர்.

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