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மாதம் 35 கிலோ அரிசி கேட்டு மா.திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
மாதம் 35 கிலோ அரிசி கேட்டு மா.திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:05 AM
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மேட்டூர்; தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனா-ளிகள், பாதுகாப்போர் உரிமை களுக்கான சங்கம், மேட்டூர் வட்ட கிளை சார்பில், அங்குள்ள ஸ்டேட் வங்கி முன், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று காலை, 10:00 மணிக்கு நடந்தது. மாவட்ட குழு உறுப்பினர் ஜான் பெர்னாண்டஸ் தலைமை வகித்தார்.
அந்தியோதனா அன்ன யோஜனா திட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் ஏழை குடும்பங்க-ளுக்கு மாதம், 35 கிலோ அரிசி வழங்குதல்; மாற்-றுத்திறனாளிகளுக்கு வீடு தேடி வரும் ரேஷன் திட்டத்தை நாடு முழுதும் விரிவுபடுத்தல்; தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்ட திருத்தத்தை மத்திய அரசு கைவிடுதல் என்பன உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். மாவட்ட செயலர் குணசேகரன், வட்ட தலைவர் பவுல்ராஜ், பொருளாளர் கண்ணம்மா உள்பட பலர் பங்கேற்-றனர்.