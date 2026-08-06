ரூ.33 லட்சம் கடன் விவகாரம் 6 காரை ஓட்டிச்சென்றவர் கைது
ரூ.33 லட்சம் கடன் விவகாரம் 6 காரை ஓட்டிச்சென்றவர் கைது
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:58 AM
சேலம்: சேலம், செவ்வாய்ப்பேட்டை நாராயணன் தெருவை சேர்ந்தவர் பாபு, 34. ரவுடி பட்டியலில் உள்ள இவர், செவ்வாய்ப்பேட்-டையை சேர்ந்த கார்த்தி என்பவருக்கு, 33 லட்சம் ரூபாய் கடன் கொடுத்தார்.
அப்பணத்தை பெற்ற பின், கார்த்தி தலைமறை-வானார். கார்த்தியின் நண்பர் தினேஷ்குமார், 33, வெங்கடேஷ். இவர்கள் கார் டீலிங் செய்து வருகின்றனர். இதற்கு அன்னதானப்பட்டி, மூலப்பிள்ளையார் கோவில் பகுதியில் கார் ெஷட் வைத்துள்ளனர். அங்கு கடந்த, 8ல் சென்ற பாபு, தினேஷ்குமா-ரிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டினார். அப்போது கார்த்தி வாங்கிய, 33 லட்சம் ரூபாய்க்கு, அங்கிருந்த ஆம்னி, எர்டிகா, ஐ20 உள்-பட, 6 கார்களை எடுத்துக்கொள்கிறேன் என கூறி ஓட்டிச்-சென்றார்.
அதிர்ச்சி அடைந்த தினேஷ்குமார், அன்னதானப்பட்டி போலீசில் புகார் கொடுத்தார். போலீசார் விசாரித்து, பாபு, 34, சேலம், குகையை சேர்ந்த அருண், 31, ஆகியோரை நேற்று கைது செய்-தனர். அவர்களிடம், 6 கார்களையும் மீட்டு,
கத்தியை பறிமுதல் செய்தனர்.