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அரசு பஸ் கண்ணாடியை உடைத்து ரகளை செய்தவருக்கு 1 ஆண்டு சிறை

அரசு பஸ் கண்ணாடியை உடைத்து ரகளை செய்தவருக்கு 1 ஆண்டு சிறை

ADDED : அக் 22, 2026 01:30 AM

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ADDED : அக் 22, 2026 01:30 AM

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சேலம்: சேலம், கிச்சிப்

பாளையத்தை சேர்ந்தவர், வெள்ளையன் என்ற கலிபுல்லா, 45. இவர், 2018 அக்., 14ல், மின்னாம்பள்ளியில் இருந்து சேலம் நோக்கி வந்த டவுன் பஸ்சை, ராஜாஜி காதி பவன் பகுதியில் வழி-மறித்தார். டிரைவர் ஹாரன் அடித்ததால் கோபமடைந்த கலி-புல்லா, தகாத வார்த்தைகளில் திட்டி, கல்லை எடுத்து, பஸ் கண்-ணாடி மீது வீசினார். கண்ணாடி உடைந்தது. தொடர்ந்து டிரைவ-ருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.

இதுகுறித்து சேலம் டவுன் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, கலிபுல்-லாவை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு விசாரணை, முதன்மை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. அதில் அவருக்கு ஓராண்டு சிறை தண்டனை, 10,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து, நீதிபதி கிருஷ்ணபிரியா, நேற்று உத்தரவிட்டார்.

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