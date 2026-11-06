40 சதவீத தீக்காயத்தால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு தரண் மருத்துவமனையில் 'ஆப்பரேஷன் சக்சஸ்'
40 சதவீத தீக்காயத்தால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு தரண் மருத்துவமனையில் 'ஆப்பரேஷன் சக்சஸ்'
ADDED : நவ 06, 2026 01:13 AM
சேலம்: சேலம், சீலநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்த, 46 வயது பெண், அவரது வீட்டில் சுவாமி கும்பிட்டபோது ஆடையில் தீப்பற்றி கால், அடிவயிற்றின் சிறு பகுதிகளில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சேலம், தரண் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு, பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் சவுண்டப்பனிடம் அனுமதிக்கப்பட்டார். பரிசோதித்ததில், 40 சதவீத தீக்காயம் இருப்பது தெரிந்தது.
காயங்கள் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு, நோயாளி, அறுவை சிகிச்சை பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு, 'ஆர்ட்டிபிஷியல் டெர்மல் மேட்ரிக்ஸ்' எனும், அதிநவீன தீக்காய சிகிச்சை முறை மேற்கொள்ளப்பட்டது. உடலின் மற்ற பகுதிகளில் இருந்து தோல் எடுக்கப்பட்டு, தீக்காயம் ஏற்பட்ட இடத்தில் பொருத்தி சருமம் சரிசெய்யப்பட்டது.
இதுகுறித்து தரண் மருத்துவமனை நிர்வாக இயக்குனர் தரணீஷ் கூறுகையில், ''தரண் மருத்துவமனையில் தீக்காயங்களின் சதவீதத்துக்கு ஏற்ப, அதிநவீன அறுவை சிகிச்சை மூலம் குணப்படுத்தும் சிறப்பு மருத்துவ குழு, அதற்கான உயர்தர மருந்துகள், 24 மணி நேரமும் எப்போதும் தயாராக உள்ளன,'' என்றார்.